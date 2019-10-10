Зеленский назвал ошибки «фашистской» риторики Порошенко

Политика России в отношении Украины действительно может измениться, потому что Киев сменил риторику с приходом новых властей. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, прямую трансляцию которой ведет телеканал «112 Украина» на YouTube.

«Раньше была такая информационная политика, что у нас тут [на Украине] — и так показывали [в СМИ], что мы тут фашисты, что мы такие страшные, что мы хотим забрать возможность говорить по-русски», — сказал он.

Сейчас, как считает Зеленский, в России видят, что подобная история при нем не может продолжаться, потому что все знают, какие у него либеральные взгляды. «В России очень большой процент людей, которые знали меня не как политика, а как известного человека до того, как я стал президентом», — пояснил он.

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«Не хочу обижать кого-либо, кто был на моем месте раньше, им нужно было защищать кресло президента на международном уровне. Но так, как мы хотим закончить войну, — я думаю, что у бывших властей такого мощного желания, как у нас, не было», — добавил Зеленский. По его словам, об этом свидетельствует готовность Киева участвовать в переговорах во всех форматах, как по телефону, так и в Минске, и, возможно, на других площадках.

Украинский лидер выразил мнение, что Россия «тоже устала от этого процесса», поэтому диалог между странами, наконец, стал возможен. «Думаю, что все понимают, что Украина никогда не сдастся, все видят, какое у нас общество, как мы готовы защищать свои территории», — сказал он.

Ранее на пресс-конференции Зеленский заявил, что разведение войск в районе Станицы Луганской стало лучшей пропагандой на неподконтрольных территориях, потому что Киев смог показать жителям самопровозглашенных республик свои мирные намерения. Украинский лидер заметил, что люди часто навещают своих родных в подконтрольных Киеву поселках и они должны видеть изменения к лучшему.

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