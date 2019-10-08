Оппозиция потребовала от Зеленского прекратить языковую дискриминацию

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала от украинских властей прекратить дискриминацию и отказаться от полного перевода русскоязычных школ на украинский язык обучения. Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте партии.

Оппозиция отмечает, что решение украинских властей с сентября 2020 года ликвидировать обучение на русском языке является продолжением дискриминации. «Вопреки предвыборным обещаниям президента и его партии, конституционные права национальных общин продолжают подавляться. "Оппозиционная платформа — За жизнь" требует от власти прекратить дискриминацию и отказаться от политики нагнетания межнациональной розни», — говорится в заявлении.

Представители партии считают, что решение перевести все школы в стране на украинский язык с 2023 года — это «близорукая и негосударственная позиция». По их мнению, команда президента Украины Владимира Зеленского обещала вернуть в страну межнациональный мир и обеспечить все условия для культурного развития миллионам русских и представителей других национальных общин. «Сегодня эти обещания забыты. Вместо государственного финансирования русских, венгерских, румынских, болгарских и других школ государство их попросту ликвидирует», — добавили в партии.

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При этом в «Оппозиционной платформе» заверили, что в ближайшее время в Верховную Раду будут внесены законопроекты о языковой и культурной политике в стране. В партии отмечают, что это станет тестом для нынешней власти на верность предвыборным обещаниям и готовность вернуть на Украину мир.

Ранее министр образования Украины Анна Новосад подтвердила, что все русскоязычные школы в стране перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Она напомнила также, что начиная с осени 2023-го на украинский переведут и те учебные заведения, в которых обучение проходит на языках Евросоюза. 7 октября в МИД России заявили, что власти Украины продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны.

16 июля на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Ранее в сентябре 2017 года также был принят закон об образовании, который фактически запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского.

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