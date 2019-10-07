Киев обвинили в насильственной украинизации страны

Власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, сопровождающийся еще большей дискриминацией русского языка. Об этом заявили в МИД России.

Комментарий российского внешнеполитического ведомства появился после появившейся новости о переводе с 2020 года русскоязычных школ на Украине на украинский язык. В Москве напомнили, что Киев проигнорировал критику закона Советом Европы и отказался дорабатывать проект.

Также МИД выразил беспокойство, что русский язык на Украине по-прежнему подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств из Европейского союза переход на украинский язык откладывается до 2023 года.

Официальный Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны. «История учит, что такие действия к добру не приводят. Государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным», — резюмировали на Смоленской площади.

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