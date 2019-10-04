Все русскоязычные школы на Украине переведут на мову

Русскоязычные школы перейдут на обучение на украинском языке в сентябре 2020 года. Об этом рассказала министр образования Украины Анна Новосад в эфире телеканала «Прямой».

Кроме того, через еще три года — в сентябре 2023-го — на украинский переведут и те учебные заведения, в которых обучение проходит на языках Евросоюза. «Собственно и тех, и тех мы к этому переходу должны подготовить», — подчеркнула министр.

Несмотря на это, во всех переведенных на украинский школах останется возможность учить родной язык, добавила Новосад.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине 16 июля. Документом предусмотрено, что украинский язык является обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем обязаны говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.

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