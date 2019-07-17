Украинских учителей предупредили о штрафах за русский язык

В школах Харькова учителям раздали памятки о штрафах за использование русского языка на работе. Об этом сообщает «Страна.ua».

Педагоги также сообщили, что во время инструктажа в школах их предупредили о том, что отвечать на звонки родителей и детей они могут только по-украински.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине 16 июля. Документом предусмотрено, что украинский язык является обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. На нем обязаны говорить в суде, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборных кампаний и проведения референдумов.

Во тот же день в Нью-Йорке по инициативе России прошло заседание Совета Безопасности ООН, которое было посвящено украинскому языковому закону. В ходе заседания заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло выразила обеспокоенность принятием на Украине этого закона и призвала Киев соблюдать языковые права национальных меньшинств.

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