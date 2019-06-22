Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан». Об этом он написал в своем Twitter.

«"Пятая колонна" внесла представление в Конституционный Суд с целью отменить Закон об украинском языке. Новая власть во главе с Зеленским молчит», — рассказал он.

Политик отметил, что, поскольку надежды на Конституционный суд практически нет, защитить украинский язык могут только люди. «Значит новый "языковой майдан" не за горами», — резюмировал он.

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21 июня Конституционный суд Украины зарегистрировал депутатское обращение с просьбой проверить конституционность принятого недавно закона о функционировании украинского языка как государственного. По мнению парламентариев, утвержденный документ создает атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию на Украине и способствует дискриминации русскоязычного населения страны.

25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, чиновники обязаны говорить на «мове» (по-украински) на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на госязыке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.

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