Лавров рассказал об опасности «последней судороги» Порошенко

Перед уходом с поста президента Украины Петр Порошенко принял ряд законов, призванных навредить его преемнику Владимиру Зеленскому и не позволить ему изменить антироссийский курс страны. Такое заявление сделал в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК глава МИД России Сергей Лавров.
«Запад помалкивает по поводу законов, принятых Порошенко в период его последней "судороги" перед тем, как он оставил свой пост. Как и Барак Обама перед приходом Дональда Трампа, он решил "по полной" навредить своему сменщику», — сказал дипломат.
По расчету бывшего украинского лидера, считает Лавров, эти законы должны «загнать новую администрацию в Киеве в угол и не выпускать ее из антироссийского плена».
25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». По нему чиновники обязаны говорить по-украински на заседаниях, мероприятиях и встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на государственном языке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.
В команде нового президента Владимира Зеленского закон назвали методом кнута, призвав увеличивать количество пряников вокруг украинского языка. Там также предложили проверить документ на предмет нарушений прав языковых меньшинств.
Порошенко руководил страной с июня 2014 года. В мае 2019-го его место занял Владимир Зеленский.