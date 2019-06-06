На Украине сочли политику Зеленского «позорной и беспомощной»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал политику президента Владимира Зеленского по Донбассу «позорной и беспомощной». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Понял стратегию Зеленского по Донбассу. Все в одностороннем порядке: в ответ не стрелять, блокаду снять, а финансирование, наоборот, возобновить. Для этого и олигархов на анонсированную встречу он собирает. Выглядит это все позорно и беспомощно», — поделился своим мнением политик.

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) прошло 5 июня. На нем бывший президент Украины и официальный представитель страны в ТКГ по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с отдельных районов региона. Бывший президент Украины Петр Порошенко счел это предательством национальных интересов страны.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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