Контактная группа согласовала новое перемирие в Донбассе

Стороны конфликта в Донбассе намерены подготовить новое соглашение об установлении режима тишины. Об этом сообщает ТАСС.

«Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня», — заявил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы.

По его словам, документ будет отличаться от предыдущих тем, что должен в обязательном порядке предусматривать дополнительные реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия.

8 марта в Донбассе анонсировали очередное «весеннее перемирие». Этот режим прекращения огня стал шестым с начала 2018 года.

После новогоднего перемирия, которое вступило в силу в конце 2017-го, стороны пытались договориться об «абсолютном перемирии» начиная с 5 марта 2018-го, однако прекращения огня добиться не удалось. Отдельно объявлялись пасхальное перемирие начиная с 30 марта 2018-го, перемирие на уборку урожая с 1 июля и школьное перемирие с 29 августа того же года.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта, который продолжался почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава ООС, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.

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