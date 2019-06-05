Лукашенко рассказал о любви белорусов к Кучме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой, назначенным в минскую Трехстороннюю контактную группу. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему», — заявил Лукашенко при встрече.

Белорусский лидер высоко оценил возвращение Кучмы в Трехстороннюю контактную группу. Он считает, что опыт бывшего украинского президента позволит оценивать все происходящие события под «нужным политическим углом». «Я должен сказать, что это оценка не только моя, это большой части наших белорусов. Они с удовлетворением (не только политики) восприняли ваш приезд в Белоруссию», — подчеркнул Лукашенко.

5 июня в Минске пройдет первое после вступления Зеленского в должность заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, где будут представлены новые предложения Киева по урегулированию конфликта. При этом Зеленский заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой.

Украинскую делегацию на этих переговорах возглавит второй президент Украины Леонид Кучма, которого Зеленский назначил накануне. Президент Украины обещал, что на этой встрече Киев представит конкретные предложения по урегулированию конфликта.

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