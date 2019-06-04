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Зеленский передумал по поводу диалога с Россией

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Киев готов вести переговоры с Москвой, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель на брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Его слова передает ТАСС.

Глава государства указал, что Украина готова не только к диалогу, но и к соблюдению Минских соглашений. «Но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», — продолжил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что «российская агрессия остается вызовом», и понадеялся на усиление контактов между Киевом и НАТО.

По его словам, в среду, 5 июня, состоится заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, где будут представлены новые предложения Киева по урегулированию конфликта. В нем примет участие глава Генштаба Руслан Хомчак. Президент отказался уточнять детали, отметив только, что на встрече будут затронуты темы обмена пленными и прекращения огня.

20 мая после инаугурации Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию. 23 мая Зеленский публично исключил возможность переговоров с Москвой. Также глава его администрации подчеркнул, что Россия сама отказывается идти на контакт.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк пояснил, что новый глава государства не имеет контактов с Москвой, поэтому для переговоров необходимо сперва сформировать позицию. Он добавил, что Киев намерен говорить с российскими представителями на своих условиях и только при участии посредников.

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