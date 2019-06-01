В России рассказали о шансах Киева реанимировать отношения с Москвой

Украинские власти могут реанимировать отношения с Россией, но пока никаких действий с их стороны не видно. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1», пишет РИА Новости.

«Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением (…). В конечном счете, это все в руках нового президента, новой власти», — сказал глава правительства.

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Медведев добавил, что отношения между Москвой и Киевом испортились по инициативе руководства Украины и отрезать существующие каналы общения было бы недальновидно.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский не раз высказывался в поддержку антироссийских санкций. Так, 31 мая, в беседе с главами МИД Польши и Швеции он выразил надежду на продолжение давления на Москву до тех пор, пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины.

В конце апреля Медведев заявил, что у Зеленского есть шансы на улучшение взаимоотношений с Россией. Тогда он предположил, что новый глава государства будет повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет ее страной-агрессором. Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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