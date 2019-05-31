Зеленский понадеялся на санкции против России до возвращения Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что надеется на продолжение санкций против России до тех пор, пока все украинские территории не будут возвращены. Соответствующее заявление он сделал на встрече с главами Министерств иностранных дел Швеции и Польши Маргот Валльстрем и Яцеком Чапутовичем, пишет «Интерфакс-Украина».

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение — пока украинские территории не будут возвращены полностью», — сказал Зеленский, поблагодарив участников встречи за поддержку Киева в защите суверенитета и вопросе освобождения арестованных украинских моряков.

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Он добавил, что вторым фронтом для Украины является борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией. Кроме того, по словам президента, Киеву критически важно сохранить позитивные достижения последних лет и движение на сближение с Европейским Союзом и НАТО.

Ранее 20 мая Зеленский в беседе с представителями Белого дома призвал США усилить давление на Россию, чтобы преодолеть агрессию в Донбассе и Крыму. Также глава украинский лидер назвал Вашингтон примером в проведении демократических реформ.

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