Зеленский призвал США усилить давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Белого дома, которые прибыли в Киев на его инаугурацию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров Зеленский призвал Вашингтон усилить давление на Москву. «Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Призываю США продолжить ужесточение санкций против РФ», — сказал президент.

Зеленский назвал США примером для проведения демократических реформ на Украине и подчеркнул, что преобразования в стране будут проходить, несмотря на вооруженный конфликт на Донбассе. Глава государства поблагодарил Соединенные Штаты за помощь в восстановлении суверенитета страны и выразил надежду на скорую встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

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Ранее в ходе инаугурации министр энергетики США Рик Перри заявил, что США с нетерпением ожидают начала совместной работы с Зеленским и новым составом Верховной Рады. По его словам, такое послание просил передать Трамп.

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая. В ходе инаугурационной речи он объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении.

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