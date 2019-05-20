Речь Зеленского расстроила команду Порошенко

В правящей партии Украины «Блок Петра Порошенко» (БПП) остались недовольны инаугурационной речью президента страны Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте партии.

«Партия готова защищать ценности и достижения, которые она отстаивала последние пять лет, в частности, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, о чем, к сожалению, не вспомнил новоизбранный Президент Зеленский в своей инаугурационной речи», — сказано в заявлении.

Партия отмечает, что курс на ЕС и НАТО «крайне важен» для Украины.

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Кроме того, в заявлении комментируется решение Зеленского о роспуске Верховной рады. Партия напоминает, что право президента распускать парламент «не является безусловным» и подобные процедуры должны проходить в соответствии с конституцией страны. «Демократия — это процедуры, отсутствие процедуры — это авторитаризм», — считают в БПП.

Новый президент Украины объявил о роспуске Верховной Рады 20 мая в своей постинаугурационной речи. Также он призвал уйти в отставку и правительство. Согласно опубликованному ранее в СМИ проекту президентского указа, основанием для этого решения называется недостаточное число депутатов в правящей коалиции.

Ранее Зеленский заявлял, что курс Украины на Европу и НАТО выбрали сами граждане, а задача президента — обеспечить условия для того, чтобы люди получили желаемое. Он также указывал, что страна вступит в международные сообщества только после того, как общество покажет готовность к этому на референдумах.

Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и ЕС в феврале. Тогда украинский лидер подчеркнул, что отношение к этим поправкам — важный маркер, который позволяет отличить украинца от русского.

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