Спикера Рады развеселила инаугурация Зеленского

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал инаугурацию президента Владимира Зеленского веселой. Трансляцию торжественной церемонии вел телеканал «112 Украина».

Соответствующее заявление спикер сделал, объявляя о завершении торжественного заседания парламента, после исполнения государственного гимна. «Было весело», — сказал он. Эти слова Парубия депутаты Верховной Рады встретили дружным смехом.

До этого Зеленский, завершая свою речь, заявил, что хотя он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы «украинцы смеялись», в следующие пять лет он будет стараться делать так, чтобы «они не плакали».

Материалы по теме Зеленский распустил Раду и пообещал разобраться с Донбассом Как прошла инаугурация нового украинского президента

Инаугурация Владимира Зеленского состоялась 20 мая. В ходе своей инаугурационной речи он объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований — отставка правительства, отмена депутатской неприкосновенности, принятие закона о незаконном обогащении.

О намерениях Зеленского распустить Верховную Раду стало известно после его победы во втором туре президентских выборов. Политик обвинял ЦИК в затягивании официального объявления результатов, а затем — Верховную Раду в затягивании назначения даты инаугурации. Тогда же он назвал Парубия «мелким мошенником». Если бы парламент назначил церемонию после 28 мая, Зеленский не смог бы распустить Верховную Раду.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!