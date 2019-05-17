Команда Зеленского прокомментировала развал коалиции в Раде

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на выход партии «Народный фронт» из правящей коалиции в Верховной Раде. Слова советника Зеленского Дмитрия Разумкова приводит «Украинская правда».

«Разве она [правящая коалиция] была?» — заявил Разумков, отвечая на вопрос о распаде коалиции.

По его словам, в сложившейся ситуации команда Зеленского надеется на слаженную работу парламента до осенних выборов.

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В свою очередь, в пресс-службе избранного президента отметили, что нынешним депутатам безразличны люди, которые их избрали. «Продлить свое безмятежное существование для них важнее», — добавили там.

Утром 17 мая «Народный фронт» объявил о выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для Зеленского возможность досрочно распустить парламент. Вслед за этим спикер Андрей Парубий заявил, что коалиция перестает существовать и в течение 30 дней Рада должна сформировать новое большинство. По закону в течение этого периода президент не имеет права распускать парламент.

Ранее 17 мая сообщалось, что после инаугурации Зеленский собирался начать процедуру роспуска Верховной Рады. В качестве аргумента планировалось заявить об отсутствии правящей коалиции.

Изначально в коалицию, кроме «Народного фронта», входили «Блок Петра Порошенко», Радикальная партия, «Батькивщина» и «Самопомощь». В таком формате парламентское большинство составляли 302 депутата. Однако в дальнейшем Радикальная партия, «Батькивщина» и «Самопомощь» покинули коалицию, оставив в союзе лишь 215 депутатов из партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». Официально о прекращении существования коалиции не объявлялось.

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