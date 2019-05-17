Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду

Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua.

Соответствующее заявление в ходе заседания парламента сделал председатель фракции Максим Бурбак. Он призвал заседающие в Раде фракции немедленно приступить к консультациям о заключении нового коалиционного соглашения и разработки нового плана действий. Действия своей партии он объяснил тем, что граждане Украины в течение ближайшего полугода «ожидают от вновь избранного президента и парламента решительных шагов, действий и изменений».

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже объявил о прекращении существования коалиции с 17 мая. Теперь в течение 30 дней парламент должен сформировать новое большинство. По закону в течение этого периода президент не имеет права распускать парламент. Когда 30-дневный срок на формирование коалиции истечет, распустить Раду будет невозможно уже из-за того, что до окончания срока ее полномочий останется менее полугода. Оставшуюся часть срока парламент сможет работать даже без коалиции.

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Ранее Дмитрий Разумков, представитель Владимира Зеленского, заявил, что после инаугурации избранный президент начнет процедуру роспуска парламента. В качестве повода планировалось заявить об отсутствии в Раде правящей коалиции.

Ни в одной из двух действующих в парламенте фракций не набиралось необходимого для формирования большинства 226 депутатов. Однако спикер парламента Андрей Парубий отрицал отсутствие коалиции большинства, говоря, что законных оснований для роспуска Верховной Рады у президента нет.

В коалицию «Европейская Украина», о выходе из которой объявил «Народный фронт», изначально также входили «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь». В таком парламентское большинство составляли 302 депутата. Однако в дальнейшем Радикальная партия, «Батькивщина» и «Самопомощь» покинули коалицию, оставив в союзе лишь 215 депутатов из партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». Такая ситуация продолжалась более года, однако официально о прекращении существования коалиции не объявлялось.

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