Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду

Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua.
Соответствующее заявление в ходе заседания парламента сделал председатель фракции Максим Бурбак. Он призвал заседающие в Раде фракции немедленно приступить к консультациям о заключении нового коалиционного соглашения и разработки нового плана действий. Действия своей партии он объяснил тем, что граждане Украины в течение ближайшего полугода «ожидают от вновь избранного президента и парламента решительных шагов, действий и изменений».
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже объявил о прекращении существования коалиции с 17 мая. Теперь в течение 30 дней парламент должен сформировать новое большинство. По закону в течение этого периода президент не имеет права распускать парламент. Когда 30-дневный срок на формирование коалиции истечет, распустить Раду будет невозможно уже из-за того, что до окончания срока ее полномочий останется менее полугода. Оставшуюся часть срока парламент сможет работать даже без коалиции.
Ранее Дмитрий Разумков, представитель Владимира Зеленского, заявил, что после инаугурации избранный президент начнет процедуру роспуска парламента. В качестве повода планировалось заявить об отсутствии в Раде правящей коалиции.
Ни в одной из двух действующих в парламенте фракций не набиралось необходимого для формирования большинства 226 депутатов. Однако спикер парламента Андрей Парубий отрицал отсутствие коалиции большинства, говоря, что законных оснований для роспуска Верховной Рады у президента нет.
В коалицию «Европейская Украина», о выходе из которой объявил «Народный фронт», изначально также входили «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт», «Радикальная партия», «Батькивщина» и «Самопомощь». В таком парламентское большинство составляли 302 депутата. Однако в дальнейшем Радикальная партия, «Батькивщина» и «Самопомощь» покинули коалицию, оставив в союзе лишь 215 депутатов из партий «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». Такая ситуация продолжалась более года, однако официально о прекращении существования коалиции не объявлялось.