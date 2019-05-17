Представитель Порошенко допустила роспуск Верховной Рады Зеленским

Избранный президент Украины Владимир Зеленский имеет право распустить Верховную Раду и назначить досрочные парламентские выборы после выхода из правящей коалиции партии «Народный фронт». Об этом заявила представитель действующего главы государства Петра Порошенко в Раде Ирина Луценко в пятницу, 17 мая, в ходе брифинга, трансляцию которого вел канал «Прямой».

По ее словам, это возможно, несмотря на соответствующие заявления председателя «Народного фронта» Максима Бурбака, а также спикера парламента Андрея Парубия о прекращении существования парламентской коалиции.

«Означает ли это, что президент Зеленский может все равно распустить парламент? Да, означает», — заявила Луценко.

Ранее 17 мая стало известно, что партия «Народный фронт» объявила о выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для Зеленского возможность распустить парламент. Сообщалось, что теперь в течение 30 дней парламент должен сформировать новое большинство.

По закону в течение этого периода президент не имеет права распускать парламент. По истечении указанного срока распустить Раду будет невозможно уже из-за того, что до окончания ее полномочий останется менее полугода. Оставшуюся часть срока парламент сможет работать даже без коалиции.

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