В команде Зеленского предрекли роспуск Рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады, заявил его советник Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1».

По его словам, Зеленский намерен помочь парламенту «напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они давали раньше». Разумков добавил, что одна из предпосылок, которая дает возможность избранному лидеру государства распустить Раду, — отсутствие коалиции в парламенте. «С моей точки зрения, коалиции сегодня нет, потому что в двух коалиционных фракциях нет [достаточного числа в] 226 народных депутатов», — заявил советник Зеленского.

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Ранее Разумков говорил о том, что решение о роспуске Верховной Рады будет зависеть от действий украинского парламента. По его словам, о роспуске Рады можно будет говорить в случае, если парламент станет обсуждать неблагоприятные для будущего президента законопроекты.

Согласно украинскому законодательству, роспуск Верховной Рады возможен не позже, чем за полгода до окончания ее полномочий.

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