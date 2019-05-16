Названа дата инаугурации Зеленского

Названа дата инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, она пройдет 20 мая в 10:00, передает «Страна.ua».

Также депутаты поддержали внесение соответствующих изменений в календарный план работы украинского парламента.

Материалы по теме Команда мечты Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?

За то, чтобы церемония приведения Зеленского к присяге прошла 20 мая, проголосовали 315 нардепов, то есть конституционное большинство. Всего было рассмотрено семь проектов постановления, которыми предлагалось назначить церемонию в период с 19 по 28 мая. Первые два проекта — с датой 19 мая — не набрали необходимого для принятия числа голосов.

Ранее Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной Рады Андрея Парубия во лжи и назвал его мелким мошенником, заявив, что тот обещал рассмотреть вопрос об инаугурации 14 мая. Сам избранный президент настаивал на том, что церемония должна пройти 19 мая.

Второй тур президентских выборов прошел на Украине 21 апреля. Владимир Зеленский набрал около 73 процентов голосов, а его соперник, действующий глава государства Петр Порошенко — чуть более 24 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!