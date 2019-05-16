Верховная Рада отказала Зеленскому в инаугурации 19 мая

Верховная Рада отказала избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому в проведении инаугурации 19 мая. Трансляцию заседания украинского парламента вело издание «Страна.ua».

Противники проведения церемонии 19 мая объяснили свой выбор тем, что в этот день на Украине вспоминают жертв политических репрессий. Сторонники этой даты ответили, что инаугурировать Зеленского нужно как можно скорее. В итоге постановление о приведении избранного президента к присяге 19 мая поддержали 207 народных депутатов — меньше необходимого для его принятия числа.

Материалы по теме Команда мечты Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?

Всего в парламенте было зарегистрировано семь постановлений, предлагающих назначить дату инаугурации Зеленского в период с 19 по 28 мая. Сам победитель президентских выборов настаивал на том, что церемония должна пройти 19 мая.

Второй тур президентских выборов прошел на Украине 21 апреля. Владимир Зеленский набрал около 73 процентов голосов, его соперника, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали чуть более 24 процентов избирателей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!