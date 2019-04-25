Зеленский обвинил ЦИК в попытке помешать ему распустить Верховную Раду

ЦИК Украины затягивает официальное объявление имени нового главы государства, чтобы не дать распустить Верховную Раду. Об этом заявил избранный президент Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в Facebook.

Он пояснил, что затягивание объявления результатов президентских выборов позволяет парламенту, в свою очередь, затягивать с назначением даты инаугурации. По словам Зеленского, ЦИК и Верховная Рада добиваются того, чтобы церемония состоялась после 27 мая. В таком случае он не сможет досрочно распустить нынешний состав парламента.

«Мне кажется, это несправедливо. Президент, получивший 73 процента поддержки, может об этом думать (о роспуске Рады — прим. «Ленты.ру») и имеет право это сделать», — подчеркнул политик.

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По его мнению, происходящее свидетельствует о том, что «система боится». «Это значит одно: мы всех победим, все будет хорошо не на 73 процента, а на все 100», — подчеркнул он, обращаясь к своим сторонникам.

По закону новый президент может распустить Верховную Раду не позднее, чем за полгода до окончания ее полномочий. В нынешнем случае крайний срок — 27 мая. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов. Дату церемонии утверждает парламент. Ранее СМИ сообщали, что предварительно она уже назначена на 28 мая.

Имя нового главы государства должно быть объявлено до 1 мая. В Центризбиркоме Украины ранее сообщали, что планируют объявить итоги президентских выборов 30 апреля. Это объяснялось тем, что все необходимые документы могут не успеть оформить быстро из-за праздников и выходных.

Второй тур президентских выборов прошел 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов голосования Зеленский побеждает с результатом 73,22 процента. На пресс-конференции после объявления итогов второго тура голосования Зеленский уже пообещал, что заменит генерального прокурора Украины и других представителей команды действующего президента.

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