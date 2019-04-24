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Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки

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Андрей Парубий

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку. Об этом сообщает «Страна.ua».

«После того как аппарат Верховной Рады получил заявление о сборе подписей, я распорядился сразу же выдать подписные листы. И я гарантирую, что в полном соответствии с законом и регламентом поставлю этот вопрос на голосование, но только после того, как я подпишу закон о функционировании украинского языка», — заявил он.

После Парубия слово взял его однопартиец по правящей коалиции партии «Народной фронт» Максим Бурбак. Он подчеркнул, что парламентское большинство в Верховной Раде не допустит «реванша» и проведения досрочных парламентских выборов, против которых активно выступает спикер. «Очередные выборы состоятся осенью, 27 октября, а спикером остается Андрей Парубий», — сказал Бурбак.

«Присутствие Андрея Парубия в должности спикера — это возможность не только удержать проукраинское большинство до парламентских выборов, но и гарантия неизменности курса государства, национального и внешнеполитического», — добавил парламентарий.

Голосование за законопроект о функционировании украинского языка должно пройти в четверг, 25 апреля.

Ранее по инициативе Валерия Писаренко депутаты Верховной Рады начали сбор подписей за отставку Парубия.

Накануне, 22 апреля, нардеп Сергей Мищенко внес в Верховную Раду постановление о роспуске парламента, о чем также сообщил на своей странице в Facebook. Он считает эти меры необходимыми из-за отсутствия в парламенте коалиции, а также из-за результатов второго тура президентских выборов. «Спикер Андрей Парубий, желая как можно дольше продержаться у власти, игнорирует призывы народных депутатов о необходимости признания факта отсутствия коалиции», — пишет Мищенко.

Возможный роспуск Рады обсуждают после выхода Владимира Зеленского во второй тур президентских выборов. Поскольку Украина является президентско-парламентской республикой, новому главе государства будет затруднительно проводить политику с парламентом, в котором большинство удерживает «Блок Петра Порошенко».

При наличии соответствующих условий прошедший инаугурацию президент может распустить Верховную Раду, но не позднее чем за полгода до окончания ее полномочий. В данном случае — до 27 мая. Ранее СМИ писали, что парламент под руководством Парубия собирается назначить дату инаугурации на 28 мая.

Второй тур президентских выборов прошел 21 апреля. По итогам обработки 100 процентов протоколов голосования Зеленский побеждает с результатом 73,22 процента. За действующего президента Украины Петра Порошенко отдали голоса 24,45 процента избирателей.

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