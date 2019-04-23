Названа возможная дата инаугурации Зеленского

Стала известна возможная дата вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник.

Как рассказал журналистам один из представителей команды Зеленского, предварительно инаугурация назначена на 28 мая, когда, согласно украинскому законодательству, президент уже не будет иметь права распустить Верховную Раду. Это возможно сделать не позднее чем за полгода до истечения срока работы нынешнего состава парламента.

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Отмечается, что есть и другая трактовка законодательства, согласно которой срок полномочий Рады закончится не 27 октября 2019 года, когда запланированы парламентские выборы, а 16 декабря, когда впервые соберется новый созыв парламента. Соответственно, глава государства сможет распустить Раду до 16 июня.

Дата инаугурации избранного президента Украины определяется парламентом. Если достаточного количества голосов не набирается, то ее своим решением устанавливает спикер Верховной Рады.

Действующий спикер украинского парламента Андрей Парубий выступает против досрочных выборов в Раду.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся 21 апреля. По итогам обработки 99 процентов протоколов Зеленский набирает более 73 процентов голосов, а его оппонент Петр Порошенко — около 24 процентов.

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