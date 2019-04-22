Тимошенко призвала Верховную Раду срочно распустить правительство

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Верховную Раду сформировать новое правительство до намеченных на осень парламентских выборов. Соответствующее заявление она сделала на заседании согласительного совета парламента, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, украинцы не должны «терпеть» действующее правительство еще полгода, поскольку на президентских выборах «люди 75 процентов голосов отдали за изменения». «Потому, если у этого парламента осталась хоть капля совести, нужно дать возможность сформировать новое правительство, которое будет жить абсолютно в новых целях и задачах», — сказала она. Призвав Верховную Раду подставить плечо новому президенту, Тимошенко заключила, что изменения в стране должны начаться сегодня.

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Украина — президентско-парламентская республика, поэтому инициатива по отставке правительства принадлежит парламенту. Новый президент имеет право назначить двух министров — главу МИД и министерства обороны, чьи кандидатуры также должна утвердить Верховная Рада. В ее нынешнем созыве парламентское большинство держит «Блок Петра Порошенко», находящийся в коалиции с партией экс-премьера Арсения Яценюка «Народный фронт».

У одержавшего победу на президентских выборах Владимира Зеленского нет своих сил в парламенте, однако, как следует из последнего опроса Киевского международного института социологии, если бы выборы в Верховную Рады прошли в апреле, партия «Слуга народа» одержала бы на них победу, набрав более 25 процентов голосов.

По закону новый президент может распустить Верховную Раду не позднее, чем за полгода до окончания ее полномочий. В нынешнем случае крайний срок — 27 мая. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. Итоговая явка на избирательных участках составила 61,37 процентов. После обработки 99 процентов бюллетеней победивший в первом туре Владимир Зеленский набирает более 73 процентов голосов. Его оппонента — пятого президента Украины Петра Порошенко — поддержали лишь около 24 процентов избирателей. Порошенко признал свое поражение и, поздравив Зеленского с победой, сообщил, что готов помочь новому президенту войти в курс дел как можно скорее.

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