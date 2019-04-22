Глава единственной поддержавшей Порошенко области Украины ушел в отставку

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает издание «Вголос».

В своем обращении он поблагодарил жителей региона, которые проявили себя «как истинные патриоты». «Результат на Львовщине — это результат системной четырехлетней профессиональной работы многих людей», — подчеркнул чиновник.

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«Я покидаю пост главы областной государственной администрации, но я остаюсь с Львовской областью и Львовом. Я остаюсь с нашими людьми, чью поддержку мы имеем сегодня», — подытожил он.

11 апреля Синютка заявлял, что не останется на должности в случае проигрыша действующего президента Петра Порошенко на выборах главы государства. Чиновник возглавлял областную администрацию с декабря 2014 года.

Львовская область — единственный регион Украины, где победу во втором туре президентских выборов одержал Порошенко. В остальных регионах преимущество досталось Владимиру Зеленскому.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. После подсчета 97 процентов бюллетеней Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — менее 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что останется в политической деятельности.

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