Подсчитана половина голосов на выборах президента Украины

Центральная избирательная комиссия Украины подсчитала половину голосов на втором туре выборов президента страны. Онлайн-трансляция подсчета ведется на YouTube-канале «112 Украина».

По итогам обработки 50,18 процентов протоколов за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,01 процента избирателей, за действующего президента Петра Порошенко — 24,65 процента.

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Владимир Зеленский лидирует во всех регионах, кроме Львовской области и зарубежного избирательного округа.

По данным опросов, во втором туре президентских выборов Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — около 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что останется в политической деятельности.

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