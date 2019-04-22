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Пашинян поздравил Зеленского на украинском языке

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах. Свое обращение на украинском языке он опубликовал в Twitter-аккаунте.

Пашинян назвал победу Зеленского «убедительной» и пожелал ему успеха. Помимо этого, премьер выразил надежду, что дружественные отношения между странами выйдут на новый уровень.

Владимира Зеленского уже успели поздравить и другие мировые лидеры. В частности, президент США Дональд Трамп позвонил ему по телефону и назвал избирательную кампанию Зеленского «блестящей», передает «Украинская правда». Помимо этого, кандидат на президентский пост пообщался с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

По данным опросов, во втором туре президентских выборов Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — около 25 процентов голосов. Последний признал поражение, но заявил, что останется в политической деятельности.

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