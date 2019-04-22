У Зеленского нашли еще одно сходство с героем сериала «Слуга народа»

Число проголосовавших за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского приблизилось к результатам персонажа сериала «Слуга народа», в котором политик сыграл главную роль. По итогам подсчета 14,73 процентов протоколов за него отдали голоса 73,11 процента украинцев, передает ТАСС.

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В политическом комедийной сериале школьный учитель Василий Голобородько становится президентом после того, как видео, в котором он высказывается о ситуации в стране, стало вирусным. Он побеждает на выборах с результатом 73 процента.

Это же число встречается в видеобращении, в котором Зеленский приглашает действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты, заметило издание TJournal. В левой стороне кадра, рядом с выходом на стадион, видно число 73.

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Комментируя результаты экзитполов, кандидат в президенты сказал, что студию «Квартал 95» можно переименовать в «Квартал 73», передает агентство.

Премьера первого сезона сериала «Слуга народа» состоялась в ноябре 2015 года. Слоган сериала гласит «История следующего президента». По сюжету, заняв пост главы государства, главный герой начал проводить масштабные реформы и занялся борьбой с коррупцией, встретив сопротивление олигархов и чиновников. В начале 2018 года украинский Минюст зарегистрировал партию Зеленского «Слуга народа».

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Оппонент Зеленского Петр Порошенко набирает менее 25 процентов голосов. Он признал поражение, но заявил, что не оставит политическую деятельность.

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