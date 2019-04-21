Зеленский обратился к постсоветскому пространству

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к странам постсоветского пространства, призвав их верить в то, что «все возможно». Трансляция его выступления доступна на канале RT в YouTube.

«Посмотрите на нас», — заявил он, выступая после объявления результатов экзитполов.

Также Зеленский выразил благодарность всем гражданам Украины, в том числе тем, кто голосовал за другого кандидата, и пообещал, что не подведет их.

Материалы по теме Последняя битва Украина выбирает между Зеленским и Порошенко. Ждать ли нового Майдана?

Ранее сообщалось, что другой кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко признал свое поражение во втором туре выборов. Он пообещал позвонить оппоненту, чтобы поздравить его с победой, а также заявил, что не планирует уходить из политики.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По данным «Национального экзитпола-2019», Зеленский набирает 73,2 процента голосов, Порошенко — 25,3 процента голосов. Публикация данных экзитполов стала возможной после закрытия избирательных участков на территории Украины в 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

В первом туре, который состоялся 31 марта, Зеленский набрал около 30 процентов голосов, Порошенко — почти вдвое меньше.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!