Порошенко пообещал разогнать всех губернаторов

Президент Украины Петр Порошенко пообещал уволить всех губернаторов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «112 Украина».
«После моей победы на президентских выборах все губернаторы уходят в отставку», — заявил он. Глава государства уточнил, что это прописано в конституции Украины.
Порошенко добавил, что освободившиеся посты займут «новые, молодые люди из объединенных территориальных общин».
Согласно данным последнего опроса, за Зеленского готовы проголосовать 72 процента избирателей, за Порошенко — 25.
Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Лидером первого тура, прошедшего 31 марта, стал Зеленский, набравший 30,24 процента голосов; Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов. Таким образом на остальных кандидатов, среди которых бывший премьер Юлия Тимошенко и оппозиционный кандидат Юрий Бойко, пришлось в общей сложности 53,81 процента голосов — это голоса более чем 10 миллионов избирателей при явке 63,5 процента.