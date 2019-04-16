Объяснен резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Большинство избирателей кандидатов, не прошедших во второй тур выборов президента Украины, поддержит Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Так, почти половина сторонников (46 процентов) экс-премьера Юлии Тимошенко планирует во втором туре поддержать Зеленского. Больше всего к лидеру президентской гонки перешло сторонников оппозиционного кандидата Юрия Бойко (71 процент), запомнившегося визитом в Москву и занявшего четвертое место в первом туре, а также политика из другого крыла «Оппозиционного блока» Александра Вилкула (57,8 процента).

Меньше всего сторонников Зеленскому удалось завоевать среди электората бывшего министра обороны Анатолия Гриценко (36,4 процента). Более четверти (26,1 процента) избирателей Гриценко во втором туре планируют поддержать действующего главу государства Петра Порошенко. Среди сторонников Тимошенко на сторону президента перешло 16,2 процента. При этом только 1,3 процента электората Бойко надеется на переизбрание Порошенко.

Согласно данным последнего опроса, за Зеленского готовы проголосовать 72 процента избирателей, за Порошенко — 25.

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля. Лидером первого тура, прошедшего 31 марта, стал Зеленский, набравший 30,24 процента голосов; Порошенко занял второе место с 15,95 процента голосов. Таким образом, на остальных кандидатов, среди которых Тимошенко и Бойко, пришлось в общей сложности 53,81 процента голосов — это голоса более чем 10 миллионов избирателей при явке 63,5 процента.

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