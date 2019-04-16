Порошенко пригрозил украинцам возвращением в прошлое

В случае победы на президентских выборах Владимира Зеленского к власти могут вернуться люди из команды бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV. Запись доступна на YouTube.

«С командой моего оппонента претендуют на возвращение те, кто работал с командой Януковича», — уверен он. Президент напомнил, что именно эти люди ответственны за «преступные приказы» во время событий на Майдане в 2014 году. По словам украинского лидера, во время этих событий погибло «несколько боевых побратимов».

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Порошенко подчеркнул, что стране «необходим результат» в расследовании гибели людей на Майдане. «Я не удовлетворен работой Департамента спецрасследований Генпрокуратуры, который сконцентрировал в себе все дела и несет персональную ответственность. Фамилия прокурора — Горбатюк», — рассказал он.

Осенью 2013 года и зимой 2014 года на Украине прошли массовые акции протеста против правительства, в результате которых в стране произошла смена власти. Бывший президент страны Виктор Янукович и несколько экс-министров были вынуждены покинуть территорию государства. В ходе вооруженного противостояния участников акции с силовиками погибли 106 человек. События получили название Майдан (Евромайдан), так как самый крупный протест состоялся на майдане Незалежности в Киеве.

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента.

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