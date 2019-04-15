Зеленский обвинил Порошенко в превращении в шоумена

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к своему оппоненту Петру Порошенко, в котором намекнул, что действующий президент превратился в шоумена вместо того, чтобы решать государственные вопросы. Видео было опубликовано на личной странице Зеленского в Facebook.

Лидер президентской гонки отметил, что перед вторым туром выборов Порошенко запомнился двумя процедурами сдачи анализов на нарко- и алкозависимость и прошедшим 14 апреля агитационным митингом на стадионе «Олимпийский», который был анонсирован как дебаты.

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Вместо этого Зеленский призывает Порошенко заняться поиском убийц украинской чиновницы Катерины Гандзюк, арестом участников коррупционного скандала в «Укроборонпроме» и освобождением украинских моряков, задержанных ФСБ России за незаконное пересечение границы. «Пожалуйста, сделайте это, это ваши дела. Ведь шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, — это печально. Дебаты 19-го [апреля], дела — каждый день», — сказал Зеленский.

14 апреля действующий президент провел на «Олимпийском» агитационное мероприятие. Порошенко ожидал, что в этот день состоятся его дебаты с Зеленским, и осудил его за отсутствие, хотя шоумен изначально заявил, что приедет дебатировать на стадион только 19 апреля.

В конце февраля журналисты портала bihus.info опубликовали расследование, описывающее коррупционные схемы «Укроборонпрома». Участников этой схемы — первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и бывшего бизнес-партнера Порошенко Олега Гладковского и его сына Игоря, ранее носивших фамилию Свинарчук — обвиняют в организации схемы по поставкам контрабандных российских деталей для военной техники, которые закупались по цене в 2-4 раза выше рыночной.

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25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива при попытке незаконного пересечения российской границы сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три корабля ВМС Украины и 24 моряка. В настоящее время украинские военнослужащие ожидают суда. 15 апреля срок предварительного расследования по их делу был продлен до 25 августа. Киев считает их задержание незаконным и называет этих моряков военнопленными.

Известная своей антикоррупционной деятельностью сотрудница Херсонского областного совета Катерина Гандзюк скончалась 4 ноября 2018 года в больнице, куда она попала после того, как неизвестные облили ее серной кислотой. В заказе убийства подозревается уже бывший глава Херсонской области Андрей Гордеев. Он подал в отставку после разговора с Порошенко, который состоялся через неделю после первого тура президентских выборов.

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