Порошенко спел для Зеленского

112 Украина / YouTube

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко исполнил отрывок из украинской народной песни «Ти ж мене підманула» («Ты ж меня обманула») после того, как прибыл на дебаты с оппонентом Владимиром Зеленским на стадион «Олимпийский» в Киеве в одиночестве. Видеозапись с выступления украинского лидера размещена на YouTube-канале «112 Украина».

На кадрах видно, как Порошенко выступает дуэтом с украинским певцом Иваном Ланьо, вокалистом рок-группы KOZAK SYSTEM. «Может, хоть так Владимир Александрович нас услышит», — заметил президент.

После этого он ушел со сцены, чтобы сфотографироваться со своими сторонниками.

Ранее стало известно, что действующий президент Украины прибыл в спорткомплекс на дебаты с Зеленским и начал их без оппонента. Он заявил, что готов ждать Зеленского 40-45 минут, отметив, что сомневается, что тот все же приедет.

В администрации «Олимпийского» отмечали, что получили разные запросы по поводу даты дебатов между участниками президентской гонки, и кандидаты, по всей видимости, так и не договорились. Представитель Порошенко попросил забронировать комплекс для мероприятий 14 апреля, а в штабе Зеленского — на 19 апреля.

7 апреля ЦИК Украины опубликовал итоги первого тура президентских выборов. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.

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