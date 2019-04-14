Названо условие Порошенко для участия в дебатах в выбранную Зеленским дату

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко примет участие в дебатах на киевском стадионе «Олимпийский» 19 апреля — в день, назначенный его оппонентом Владимиром Зеленским, если они не будут совпадать по времени с эфиром на телевидении. Об этом сообщил представитель избирательного штаба украинского лидера Олег Медведев, пишет в воскресенье, 14 апреля, «Корреспондент.net».

По его словам, в случае, если мероприятие в спорткомплексе будет назначено на то же время, что и теледебаты, предусмотренные избирательным законодательством, Порошенко будет присутствовать на последних.

«Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти», — добавил Медведев.

Согласно законодательству, теледебаты перед вторым туром президентских выборов на Украине должны состояться в последнюю пятницу перед голосованием. Поскольку второй тур назначен на 21 апреля, встречу кандидатов в эфире положено провести 19 апреля. Финансирование мероприятия из госбюджета возможно только в случае, если они пройдут в установленном порядке, а не на стадионе.

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Ранее в администрации «Олимпийского» сообщили, что готовы принять Порошенко для участия в дебатах 14 апреля. «Да, мы ждем Порошенко», — заявил представитель спорткомплекса. При этом информацией о том, будет ли присутствовать на дебатах другой участник второго тура выборов Зеленский, он не располагает.

До этого на стадионе отмечали, что получили разные запросы по поводу даты дебатов между участниками президентской гонки. От представителя Порошенко поступил запрос на проведение мероприятия 14 и 19 апреля. Представитель Зеленского попросил забронировать стадион на 19 апреля. Таким образом, кандидаты так и не договорились о дате мероприятия.

7 апреля ЦИК Украины опубликовал итоги первого тура президентских выборов. По результатам обработки электронных и бумажных протоколов Зеленский получил 30,24 процента голосов, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур пройдет 21 апреля.

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