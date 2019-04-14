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Зеленский назвал причину нежелания сдать анализы вместе с Порошенко

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Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не пошел сдавать анализы вместе с Петром Порошенко из-за угрозы провокации. Об этом он рассказал в интервью изданию «Новости Украины», передает РИА Новости.

Он допустил, что после выборов всплывет информация о том, что на стадионе «Олимпийский» против него готовилась провокация. «Я туда не поехал, получив такую секретную информацию», — сказал он, отказавшись раскрыть какое-либо детали.

Порошенко и Зеленский сдали анализы на алкоголь и психоактивные вещества 5 апреля. Действующий глава государства сделал это в медицинском пункте на стадионе «Олимпийский», где оба кандидата, как ожидается, проведут дебаты, а Зеленский — в одной из частных клиник Киева, принадлежащей его другу. В результате оба кандидата оказались «чисты».

12 апреля занявшая третье место в первом туре выборов Юлия Тимошенко посоветовала Зеленскому и Порошенко перестать соперничать анализами. По ее мнению, ни один из них не имеет достаточно возможностей, чтобы разобраться со стоящими перед Украиной вызовами.

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