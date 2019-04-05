Зеленский тоже оказался «чист»

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты анализов на наркотические вещества.

Тесты не выявили в его организме запрещенных субстанций. «В исследуемой пробе периферической крови наркотические вещества не обнаружены. Подтверждено повторным исследованием», — сказано в результатах анализов, проведенных компанией Eurolab.

Пользователи заподозрили шоумена в фальсификации результатов исследования. В комментариях к публикации были выложены результаты анализов, которые Зеленский якобы разместил первоначально. Там отличалась дата забора биоматериала: в отчете было указано 2 апреля, хотя кандидаты в президенты сдавали тесты 5 апреля. Пользователи утверждали, что позже артист исправил публикацию.

Зеленский опубликовал официальные извинения от компании Eurolab. Представители организации утверждают, что сотрудница по ошибке указала неверную дату получения материала из-за сильного волнения. По словам медиков, ошибка никак не влияет на результаты исследования.

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Ранее 5 апреля стали известны результаты анализов действующего президента Украины Петра Порошенко. В его организме по итогам экспресс-теста также не выявлены психоактивные вещества.

Порошенко и Зеленский сдали анализы утром 5 апреля. Украинский лидер сделал это в медицинском пункте на стадионе «Олимпийский», где оба кандидата, как ожидается, проведут дебаты, а Зеленский — в одной из частных клиник Киева, принадлежащей его другу. Экспертизу провели по требованию артиста, который и вызвал оппонента на дебаты на «Олимпийском», главной спортивной арене страны.

В первом туре выборов президента Украины Зеленский набрал 30,24 процента голосов избирателей, Порошенко — 15,95 процента. Второй тур, согласно законодательству страны, должен состояться 21 апреля.

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