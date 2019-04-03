Зеленский бросил вызов Порошенко на стадионе «Олимпийский»

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский лично бросил вызов на дебаты своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко. Видеообращение опубликовано в Facebook-аккаунте «Команда Зеленского».

«Жду вас здесь, в НСК "Олимпийский" (стадион в Киеве, вмещающий 80 тысяч зрителей, — прим. «Ленты.ру»), дебаты будут идти перед народом Украины, все каналы получают право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать здесь», — говорит Зеленский, шагая по футбольному полю.

Материалы по теме Шутки в сторону Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом

Среди условий также оказалась медицинская экспертиза, чтобы доказать — среди кандидатов в президенты Украины нет алкоголиков и наркоманов. Артист напомнил Порошенко обо всех оскорблениях и потребовал от действующего главы государства публичного признания, что тот считает своего оппонента «не ватником, быдлом, клоуном и малороссом», а кандидатом в президенты.

На ответ Зеленский дал 24 часа.

Ранее в его штабе заявляли, что не видят смысла с дебатах, и выдвинули украинскому лидеру ряд требований, которые он должен исполнить до своего возможного проигрыша на выборах. В их числе — устранение нарушений в сфере борьбы с экономическими преступлениями, включая разблокировку работы Верховного суда, ликвидацию схемы закупки угля, по которой украинская руда стоит как импортная, а также публикацию отчетности по всем офшорным компаниям Порошенко.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошел Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!