Штаб Зеленского выдвинул требования Порошенко

Штаб лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского выдвинул его оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко требования. Об этом говорится на странице «Команда Зеленского» в Facebook.

В штабе обратили внимание на обращение Порошенко к молодежи, которая «голосовала против него», и поэтому считают, что до истечения своих полномочий президент с помощью контролируемого им парламентского большинства и руководителей силовых ведомств должен сделать несколько важных вещей для страны.

В сфере законотворчества от Порошенко требуют принятия закона о внедрении пропорциональной выборной системы с открытыми списками к осенним парламентским выборам и отмены декларирования доходов и расходов общественных активистов. Также президента призвали отозвать свой законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение ради принятия аналогичного документа, разработанного при участии международных экспертов.

Материалы по теме Шутки в сторону Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом

Кроме того, по мнению штаба Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ), Нацполицию и другие силовые ведомства надо лишить полномочий в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Нынешнее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) следует распустить и сформировать с другим кадровым составом, ввести внешний аудит и привлечь международных специалистов.

От Порошенко требуют прекратить давить на бизнес и обеспечить принятие мер, которые разблокируют начало работы Высшего антикоррупционного суда (создание этой инстанции являлось одним из главных условий Международного валютного фонда для предоставления траншей Украине — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, в штабе Зеленского требуют уволить замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, против которого было возбуждено дело о незаконном обогащении, а затем закрыто из-за отмены соответствующей статьи УК.

В числе требований ликвидация схемы по закупке угля «Роттердам+», из-за которой украинское сырье продается украинским предприятиям по цене импортного; независимый аудит Национальной комиссии, регулирующей энергетику и ЖКХ Украины; публикация всех офшорных компаний Порошенко с банковскими счетами и финансовой отчетностью за пять лет.

Материалы по теме Порошенко и Зеленский во втором туре выборов на Украине Первые данные экзитполов, нарушения и обвинения России во вмешательстве

Ранее член штаба Зеленского, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что их команда планирует «поставить с ног на голову» всю судебную систему страны и отметил, что «первые посадки» могут начаться уже через неделю после выборов.

Порошенко обратился к молодежи сразу после первого тура президентских выборов, состоявшегося 31 марта. Как передавал ТАСС, президент заявил, что услышал молодых людей, отдавших голоса за его оппонентов. Он подчеркнул, что тоже хочет качественных изменений и все, что его правительство делало на протяжении пяти лет, было направлено именно на нужды молодежи.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, чей результат оказался почти вдвое меньше. Имя нового президента станет известно до 1 мая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!