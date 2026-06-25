Тиктокерам объявили войну из-за видео про исчезнувшие пенисы

В Кении полиция объявила войну тиктокерам, которые распространяют ложные слухи о том, что половые органы могут исчезнуть после прикосновения незнакомцев. Об этом сообщает The Star.

Массовая истерия охватила прибрежный город Момбаса. За последние двое суток толпы, подстрекаемые ложными слухами в соцсетях, напали на нескольких случайных прохожих на рынках Конговеа и Марикити. Люди, которых заподозрили в «краже» мужских гениталий, были жестоко избиты. По словам комиссара округа Мохаммеда Нура, все эти истории — организованная афера. Он считает, что злоумышленники сначала поднимают шум, а затем грабят лавки и торговцев, пока обезумевшая толпа занята самосудом.

Полиция уже арестовала одного из лже-пострадавших, заявивших о пропаже полового органа. Медосмотр доказал, что его пенис на месте. Теперь правоохранители угрожают арестом любому, кто будет распространять слухи о пропаже гениталий или эксплуатировать эту тему для создания контента в TikTok. Местные власти предупредили, что будут отслеживать видео и привлекать к ответственности не только авторов роликов, но и тех, кто участвует в самосуде.

Руководитель полиции округа Стелла Чероно призвала жителей не верить «ерунде» и сообщать о подобных инцидентах в правоохранительные органы, а не нападать на невиновных. Она подчеркнула, что власти уже задержали троих подозреваемых и продолжают поиск остальных участников беспорядков.

Ранее в Танзании глава МВД Патробас Катамби пригрозил жителям наказанием за распространение ложных слухов о краже мужских половых органов. По словам министра, каждый, кто сообщал об исчезновении гениталий, был осмотрен врачами, которые подтвердили: ничего не пропало.