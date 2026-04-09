21:09, 9 апреля 2026

Политик предостерег от распространения слухов о краже пенисов

В Танзании глава МВД пригрозил жителям наказанием за слухи о краже гениталий
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: fct_tanzania / YouTube

В Танзании глава Министерства внутренних дел (МВД) Патробас Катамби пригрозил жителям наказанием за распространение ложных слухов о краже мужских половых органов. Об этом сообщает Daily News.

Политик публично предостерег от распространения подобной информации, заявив, что все подобные заявления абсолютно не обоснованы. По словам министра, каждый, кто сообщал об исчезновении гениталий, был осмотрен врачами, которые подтвердили: ничего не пропало. Эти выдумки, подчеркнул чиновник, уже привели к насилию, и правительство намерено принимать жесткие меры против паникеров и разжигателей ненависти, чье поведение приводит к самосуду.

Поводом для жесткого заявления стал трагический инцидент в области Руква. Там 50-летний учитель Генри Мьюванга был забит камнями и сожжен заживо разъяренной толпой. Все началось со спора о цене жидкого мыла, после которого молодой продавец, ныне скрывающийся, обвинил педагога в том, что тот «схватил его, из-за чего его пенис исчез».

Полиция уже арестовала 25 подозреваемых в линчевании. «Это дикий поступок. Невинного человека не стало из-за беспочвенных обвинений», — заявил региональный комиссар. Министр Катамби призвал граждан не брать закон в свои руки и сотрудничать с властями, а также посвятить пасхальные праздники молитвам о мире и стабильности в стране.

В сентябре 2025 года сообщалось, что в Нигерии толпа избила инвалида, который якобы украл пенис у прохожего.

