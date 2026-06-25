Трамп заявил об отсутствии у Ирана планов по введению сборов в Ормузском проливе

Трамп: Иран заявил, что не берет плату с судов за проход через Ормузский пролив

Иран сообщил Соединенным Штатам, что не взимает и не получает никаких других сборов за проезд по судам, проходящим через Ормузский пролив», заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По его словам, если эти сведения ложны, «переговоры должны быть немедленно прекращены». Глава Белого дома добавил, что США не передавали Ирану денег и не выделяли им средства из их бюджета.

«В Иране остро необходимы продукты питания, и мы будем закупать их для них исключительно у Соединенных Штатов», — подчеркнул американский лидер.

После заключения меморандума о взаимопонимании с США Иран стал наращивать экспорт нефти через Ормузский пролив. Сразу три супертанкера (Elva, Virgo и Vigor) начали готовиться к отправлению к побережью Сингапура.