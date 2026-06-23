Иран раскрыл новые договоренности с США

Замглавы МИД Ирана Гарибабад: Тегеран и Вашингтон создадут четыре рабочие группы

Иран и США по итогам переговоров в Швейцарии договорились создать четыре рабочие группы. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, пишет Press TV.

«Были созданы четыре специализированные рабочие группы: рабочая группа по прекращению санкций, рабочая группа по ядерной тематике, рабочая группа по реконструкции и экономическому развитию и рабочая группа по мониторингу и реализации», — передает телеканал.

Кроме того, Тегеран и Вашингтон договорились создать контактный центр для стран — участников меморандума о взаимопонимании, чтобы обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Также отмечается, что для Ливана была создана группа по деэскалации.

Как отметил Гарибабади, стороны завершили подготовку к следующему этапу переговоров на высоком уровне. В них поучаствуют спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Ирана Аббас Аракчи, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также премьер-министры Пакистана и Катара Шехбаз Шариф и шейх Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

Ранее Джей Ди Вэнс, комментируя прошедшие переговоры, заявил, что Иран обязался вновь допустить в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По его словам, сторонам удалось заложить надежный фундамент для успешной сделки.