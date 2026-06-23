Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:58, 23 июня 2026Мир

Иран раскрыл новые договоренности с США

Замглавы МИД Ирана Гарибабад: Тегеран и Вашингтон создадут четыре рабочие группы
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Иран и США по итогам переговоров в Швейцарии договорились создать четыре рабочие группы. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, пишет Press TV.

«Были созданы четыре специализированные рабочие группы: рабочая группа по прекращению санкций, рабочая группа по ядерной тематике, рабочая группа по реконструкции и экономическому развитию и рабочая группа по мониторингу и реализации», — передает телеканал.

Кроме того, Тегеран и Вашингтон договорились создать контактный центр для стран — участников меморандума о взаимопонимании, чтобы обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Также отмечается, что для Ливана была создана группа по деэскалации.

Как отметил Гарибабади, стороны завершили подготовку к следующему этапу переговоров на высоком уровне. В них поучаствуют спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Ирана Аббас Аракчи, вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также премьер-министры Пакистана и Катара Шехбаз Шариф и шейх Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

Ранее Джей Ди Вэнс, комментируя прошедшие переговоры, заявил, что Иран обязался вновь допустить в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По его словам, сторонам удалось заложить надежный фундамент для успешной сделки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после массированного налета ВСУ на Россию

    Стало известно об отношении к россиянам на чемпионате мира по футболу

    Популярный напиток оказался полезен для здоровья мозга

    Названы причины детских капризов в долгих поездках на машине

    Блогер описал россиянок в США словами «считают русских мужчин вторым сортом»

    Женщина после отпуска похудела на 5,5 килограмма из-за «дьявольского марафона испражнения»

    В России указали на признаки неготовности Украины к переговорам

    Россиянам назвали предел кредитной нагрузки

    Россиянка отметила девичник в образе Фионы и покорила пользователей сети

    Названа новая угроза для Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok