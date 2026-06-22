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17:34, 22 июня 2026Мир

Вэнс раскрыл принятое Ираном обязательство на переговорах с США

Вэнс: Иран на переговорах с США согласился вновь допустить в страну инспекторов МАГАТЭ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Иран обязался вновь допустить в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом по итогам американо-иранских переговоров в Швейцарии заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает The New York Times.

«Пожалуй, больше всего нас, американцев, радует то, что иранская сторона согласилась вновь допустить в страну инспекторов МАГАТЭ. Это важнейшая веха для американского народа и первый шаг к окончательной денуклеаризации — полному и необратимому прекращению ядерной программы Ирана», — сказал он.

По словам Вэнса, сторонам переговоров удалось заложить надежный фундамент для успешной сделки.

Ранее сообщалось, что иранская делегация отказалась от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями США перед началом переговоров в Швейцарии.

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