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18:16, 21 июня 2026Мир

Иран отказался от рукопожатий с представителями США на переговорах

Иранская делегация отказалась от фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями США
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fabrice Coffrini / Pool via Reuters

Иранская делегация отказалась от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями США перед началом переговоров в Швейцарии. Об этом сообщает новостное агентство Tasnim.

Технические переговоры между Ираном и США стартовали в швейцарском Бюргенштоке при посредничестве Пакистана и Катара. Встреча проходит в закрытом формате и посвящена дальнейшему урегулированию отношений между странами.

По данным источника, американская сторона и организаторы планировали провести традиционную церемонию рукопожатий и совместную фотосъемку. Однако представители Тегерана выступили против таких формальностей и отказались участвовать в публичных мероприятиях вместе с американской делегацией.

Переговоры проходят спустя несколько дней после подписания меморандума, предусматривающего завершение военного конфликта и обсуждение будущего иранской ядерной программы.

Ранее министр иностранных дел Турции заявил, что Израиль ждет момента, чтобы сорвать переговоры между США и Ираном.

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