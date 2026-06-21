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17:45, 21 июня 2026Мир

Израиль обвинили в попытке срыва переговоров между США и Ираном

Фидан: Израиль ждет момента, чтобы сорвать переговоры между США и Ираном
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nathan Howard / Pool / Getty Images

Израиль ждет момента, чтобы сорвать переговоры между США и Ираном. В попытке воспрепятствовать достижению соглашения Иерусалим, как сообщает ТАСС, обвинил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Фактически переговоры сегодня начались, установлены первые контакты, — констатировал глава внешнеполитического ведомства. — Возможно, будет непросто сразу урегулировать все детали, технические аспекты. Время от времени могут возникать тупиковые ситуации. Мы должны быть к этому готовы. И, конечно же, всегда есть Израиль, который поджидает подходящего момента, чтобы подорвать ситуацию при первой же возможности».

Фидан уточнил, что, несмотря на подписание меморандума между США и Ираном, сторонам предстоит решить множество вопросов в ближайшие 60 дней, отведенные на переговорный трек. Речь идет в том числе о блоках, связанных с ядерной программой Тегерана и санкционным давлением, направленным против Исламской Республики.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о существенном прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, стороны смогли продвинуться вперед за последние несколько часов и рассчитывают на дальнейшие результаты в ближайшее время.

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