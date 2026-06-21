США сообщили о прогрессе в переговорах с Ираном

Джей Ди Вэнс заявил о существенном прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Тегераном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о существенном прогрессе в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, стороны смогли продвинуться вперед за последние несколько часов и рассчитывают на дальнейшие результаты в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление прозвучало во время переговоров в Швейцарии. При этом Вэнс подчеркнул, что нынешний раунд носит технический характер и не позволит сразу устранить все существующие разногласия между странами.

По словам американского вице-президента, главная цель встречи — определить ключевые вопросы для каждой из сторон и заложить основу для дальнейшего урегулирования. Он отметил, что впервые представители США и Ирана получили возможность работать над проблемами в формате прямого технического диалога.

Переговоры проходят после подписания меморандума, предусматривающего завершение военного конфликта и дальнейшее обсуждение иранской ядерной программы. Согласно договоренностям, стороны намерены в течение 60 дней выработать отдельное соглашение по ядерному вопросу, а одним из возможных итогов переговоров может стать постепенное снятие санкций с Ирана.

Ранее стало известно, что США и Иран достигли договоренности о снижении уровня обогащения запасов урана.