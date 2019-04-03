В команде Зеленского рассказали о первых реформах и пообещали первые «посадки»

Член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского экс-министр финансов страны Александр Данилюк рассказал о планах перезапуска судебной и антикоррупционной системы. Его слова цитирует «Интерфакс».

«Представим на следующей неделе наше видение», — заявил он. По словам Данилюка, реформы действующего президента Петра Порошенко оказались имитационными. Чтобы действительно изменить судебную систему Украины, команда Зеленского планирует «поставить ее с ног на голову», начав изменения с Верховного и Аппеляционного суда. Экс-министр заявил, что «первые посадки» могут пройти уже через неделю после выборов.

Данилюк считает, что антикоррупционным структурам также необходим перезапуск. По его словам, в настоящее время они не работают из-за политической зависимости. Он считает, что наиболее громкие дела против представителей власти блокируются «сверху».

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По мнению экс-министра, многие реформы, которые прошли в стране после событий на Майдане Незалежности в 2014 году оказались провальными, и для эффективного развития стране необходим радикальный подход к переменам. «Прокуратура — провал, суды — провал, СБУ — провал, ГФС — полный провал! Поэтому есть единственный подход, который нам придется применять — это старый подход революции: до основания и затем», — сообщил он.

Данилюк считает, что все перечисленные им структуры необходимо «перезапустить заново с новыми людьми». «Необходимо искоренить полностью этот вирус коррупции и старых подходов», — подчеркнул он. По его словам, модели «перезапуска» для Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) уже разработаны.

Экс-министр считает, что Зеленский поддержит его радикальный подход, так как сам является «человеком не из системы».

Первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта. Зеленский получил более 30 процентов голосов, действующий глава государства Порошенко отстает от него почти вдвое с результатом около 16 процентов. Оба они не получили необходимого большинства и проходят во второй тур, который запланирован на 21 апреля.

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